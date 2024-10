Avaliação de governo Lula permanece estável, diz Datafolha

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manteve estável desde julho, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, com índices apresentando ligeiras alterações dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Realizado entre os dias 7 e 8 de outubro, o levantamento aponta que 36% dos entrevistados aprovam a gestão petista, considerando-a “ótima” ou “boa”. Em julho, essa parcela correspondia a 35%.

Os 33% que avaliavam o governo como “ruim” ou péssimo em julho passaram a 32% em outubro. Aqueles que avaliam a administração de Lula como “regular” oscilaram de 30% em julho para 29% em outubro.

A avaliação de Lula é semelhante à verificada no mesmo período do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro — 37% de aprovação, 34% de reprovação e 27% de regular, já sob os efeitos da pandemia de Covid-19.

A avaliação da situação econômica segue a mesma linha de estabilidade, com 41% considerando que ela piorou nos últimos meses e 26% avaliando que ela melhorou. Quando é questionada a situação econômica do próprio entrevistado, ela melhorou para 28%, piorou para 26% e seguiu a mesma para 45%.

A pesquisa entrevistou 2.029 pessoas em 113 municípios, na segunda e terça-feira desta semana. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou menos.