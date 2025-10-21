Avaria no serviço na nuvem da Amazon perturba parte da internet

Muitos dos sites mais populares da internet, como plataformas de streaming e serviços de mensagens e bancos, ficaram fora do ar durante várias horas nesta segunda-feira (20) devido a um problema no serviço de nuvem da Amazon, o que ilustra a dependência cada vez maior desse gigante tecnológico.

A interrupção do serviço afetou plataformas de streaming, incluindo o serviço Prime Video da Amazon e Disney+, e o Perplexity AI, o jogo Fortnite, Airbnb, Snapchat e Duolingo.

Os serviços de telefonia móvel e os aplicativos de mensagens Signal e WhatsApp foram afetados na Europa, segundo o Downdetector.

Alguns bancos, como o Lloyd’s, também foram afetados e apontaram para a AWS, a empresa que gerencia a nuvem da Amazon.

A gigante tecnológica informou que o sistema havia recuperado “níveis anteriores” à falha e que, em duas horas, todos os atrasos causados durante a queda seriam processados.

Seu site de manutenção informou que às 4h11 de Brasília foram detectados erros que afetavam vários serviços.

A Amazon disse horas antes que “as medidas” implementadas “para resolver falhas” estavam funcionando.

“A origem do problema está em um subsistema interno que monitora o funcionamento dos nossos balanceadores de carga de rede”, explicou a Amazon em uma atualização de status.

A AWS possui um terço da capacidade mundial de computação em nuvem, de modo que milhões de aplicativos e sites da internet dependem da gigante americana.

A queda do serviço mostrou “o quanto todos somos dependentes de empresas como a Amazon, assim como da Microsoft e da Alphabet, para muitos dos serviços on-line”, explicou o analista financeiro britânico Michael Hewson.

Isso levanta “sérias dúvidas” sobre a conveniência de as empresas “terceirizarem toda ou parte de sua infraestrutura essencial para um pequeno grupo de fornecedores externos a fim de economizar”, acrescentou.

