Avião com primeiro grupo de deportados dos EUA chega à Venezuela

Um primeiro grupo de cerca de 190 venezuelanos deportados dos Estados Unidos chegou na noite desta segunda-feira a Caracas, anunciou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

“O primeiro avião acaba de chegar”, disse Maduro. “O primeiro voo com venezuelanos e venezuelanas que vêm para a sua pátria pousou às 21h03 (…) O segundo está a caminho”, anunciou no aeroporto internacional de Caracas o ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello.

A Venezuela anunciou hoje que havia enviado dois aviões para buscar 190 cidadãos com ordem de deportação nos Estados Unidos, e reiterou sua aposta em “um novo início” para reatar os laços com Washington.

Os voos fazem parte dos acordos fechados no mês passado, durante uma reunião entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e Richard Grenell, enviado da Presidência americana, que incluíram a libertação de seis americanos presos na Venezuela.

Segundo Maduro, 190 imigrantes fazem parte do primeiro grupo de deportados: “Nossa poderosa companhia aérea Conviasa, que pousou em um aeroporto dos Estados Unidos, recolheu uma parte dos quase 190 cidadãos.”

Trump prometeu realizar a maior campanha de deportação da história dos Estados Unidos e expulsar milhões de imigrantes sem documentos, a maioria deles de países latinos.

O governo venezuelano informou mais cedo que havia entre os passageiros supostos membros do temido grupo criminoso Trem de Aragua, que Maduro vincula à oposição.

A Casa Branca divulgou uma foto do embarque dos cidadãos deportados, vários deles algemados e acorrentados, escoltados pela polícia migratória.

A Venezuela não tem relações diplomáticas com Washington desde 2019. No primeiro semestre do ano passado, suspendeu os voos de repatriação americanos.

“A Venezuela sempre deixou claro que qualquer transferência de venezuelanos deveria ser feita com absoluto respeito à sua dignidade e aos direitos humanos. Por isso, fizemos a proposta de que disponibilizaríamos aviões venezuelanos para buscar e trasladar os imigrantes que retornam hoje à sua pátria”, informou a chancelaria.

A Casa Branca informou que Richard Grenell supervisionou a retomada dos voos. Em outubro de 2023, a Venezuela permitiu a entrada de aviões americanos com imigrantes deportados, mas a suspendeu em fevereiro de 2024.

O governo também organiza voos de repatriação gratuitos ou subsidiados, por meio de um programa chamado “Volta para a Pátria”. O país informou que os suspeitos de pertencer ao Trem de Aragua “serão submetidos a uma investigação rigorosa”, e denunciou o que chamou de “narrativa falsa e mal-intencionada” sobre a organização criminosa “para punir todos os imigrantes venezuelanos e estigmatizar” o país.

