Avião fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão; autoridades anunciam 32 sobreviventes

afp_tickers

2 minutos

Um avião da companhia Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, caiu nesta quarta-feira (25) na região oeste do Cazaquistão, informaram as autoridades locais, que relataram 32 sobreviventes no acidente.

A aeronave, um Embraer 190, voava entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, segundo a Azerbaijan Airlines.

O avião caiu perto da cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, informou o ministério cazaque de Situações de Emergência no Telegram.

Vídeos publicados pela imprensa russa mostram o momento do impacto do avião contra o solo, o que provocou um grande incêndio.

Outras imagens mostram o avião no chão, parcialmente carbonizado, com a parte da frente completamente destruída.

Após o impacto, “o avião sofreu um incêndio”, afirmou o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão, que enviou 150 agentes das unidades de emergência ao local.

“Segundo as informações disponíveis, 32 pessoas sobreviveram ao acidente”, anunciou a Procuradoria-Geral do Azerbaijão.

“Não podemos divulgar os resultados da investigação no momento. Todos os cenários possíveis estão sendo examinados e as perícias necessárias estão sendo realizadas”, destacou, antes de informar que uma equipe de investigadores azerbaijanos “trabalha no local”.

O Ministério do Interior do Cazaquistão anunciou a abertura de uma investigação por “violação das normas de segurança e operação do transporte aéreo”.

Segundo a Azerbaijan Airlines, 62 passageiros e cinco membros da tripulação estavam a bordo do avião, que “fez um pouso de emergência” a três quilômetros de Aktau.

Entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou condolências às famílias das vítimas, segundo o Kremlin.

As causas do acidente não foram determinadas.

Azerbaijan Airlines afirmou em um primeiro momento que o avião havia colidido com um grupo de pássaros, mas pouco depois suprimiu a informação.

O departamento regional do Ministério da Saúde do Cazaquistão informou em um comunicado “a explosão de um balão” a bordo da aeronave, sem revelar mais detalhes.

bur/pz/es/avl/fp/yr