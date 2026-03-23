Avião militar cai com 125 pessoas a bordo e deixa 8 mortos na Colômbia

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Um avião militar caiu, nesta segunda-feira (23), no sudoeste da Colômbia com 125 pessoas a bordo, um acidente que deixou oito mortos e dezenas de feridos, informaram as autoridades colombianas.

A aeronave, um C-130 Hércules, caiu pouco depois de decolar de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador, por causas que ainda são desconhecidas. As equipes de resgate estão trabalhando no local.

O avião, um Hércules, que levava 125 pessoas a bordo, caiu logo após a decolagem às 10h locais em Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo uma fonte governamental, o acidente deixou pelo menos oito mortos e 83 feridos, atualizando um balanço anterior das Forças Militares de um morto e 77 feridos.

“O aeroporto (de Puerto Leguízamo) é pequeno e há grandes dificuldades” para a evacuação das vítimas, disse Jhon Gabriel Molina, governador de Putumayo, em um vídeo compartilhado no Facebook.

Mais cedo, o presidente colombiano, Gustavo Petro, compartilhou no X um vídeo no qual a aeronave aparece tentando ganhar altitude antes de cair.

Petro acrescentou que se tratou de “um acidente horroroso que não devia ter acontecido”, e se referiu à necessidade de modernizar a frota militar, sem dizer especificamente se isto tem relação com as causas do acidente.

Os exércitos da Colômbia e do Equador combatem os poderosos cartéis de drogas que operam na área fronteiriça, onde foram registradas intensas atividades militares e bombardeios nas últimas semanas.

Imagens divulgadas por meios de comunicação locais mostraram os destroços da aeronave envoltos em chamas e fumaça, em meio à vegetação.

– Causas desconhecidas –

O ministro colombiano da Defesa, Pedro Sánchez, expressou seu “profundo pesar” após o desastre.

“As unidades militares já se encontram no local”, publicou Sánchez no X, onde disse que “as causas do acidente” ainda não foram confirmadas.

Este é o segundo acidente com um avião C-130 Hércules na América do Sul em menos de um mês.

Um avião de carga militar boliviano que transportava cédulas bancárias caiu ao aterrissar perto de La Paz em 27 de fevereiro, deixando pelo menos 24 mortos.

O Hércules é um avião turboélice de quatro motores fabricado pela Lockheed Martin.

Conhecido por sua capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas, é amplamente utilizado por exércitos de todo o mundo e pode transportar de tropas a veículos.

Os governos do Equador, imerso em uma guerra comercial com a Colômbia, e da Venezuela, lamentaram o acidente e deram condolências aos familiares das vítimas.

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