Babados, couro de motoqueiro e celebridades brilham no desfile da Louis Vuitton em Nova York

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A grife francesa Louis Vuitton misturou babados, couro em estilo motociclismo e a arte pop gráfica de Keith Haring em sua coleção de meia-estação de 2027, apresentada na noite de quarta-feira (20) em um desfile repleto de celebridades em um museu de Nova York.

Sob o olhar de Zendaya, Anne Hathaway e Cate Blanchett, o diretor artístico da linha feminina da LV, Nicolas Ghesquière, revelou uma coleção baseada em contrastes e explosões de cor.

Jaquetas de couro estruturadas foram combinadas com golas Médici volumosas. Os looks exibidos foram pontuados pelos tons de laranja, rosa e verde tão característicos do movimento pop art, acompanhados de roxo, rosa empoado e verde-azulado.

De salto alto ou de tênis, as modelos usavam calçados metalizados, com as pernas à mostra graças a shorts tipo boxer, bermudas ciclista ou ternos com bermudas sob medida.

Chapéus — tipo bucket ou sem aba — coroavam os looks.

Na ausência deles, os cabelos das modelos eram usados soltos, marcados pelas mechas horizontais popularizadas pela patinadora artística Alysa Liu, a nova embaixadora da marca.

O desfile foi realizado no The Frick Collection, o que marcou a primeira vez que esse museu recebe um evento de moda desde sua renovação no ano passado.

Antiga mansão de um magnata do aço, a pinacoteca abriga uma impressionante coleção de pintura europeia e obras de arte que remontam ao Renascimento. As modelos desfilaram pela passarela sob arcos e entre peças de arte famosas.

“Dentro das atemporais salas da The Frick Collection, a beleza e a arte transcendem o tempo em um diálogo silencioso”, publicou a LV no Instagram, enquanto a marca e o museu anunciavam uma parceria de de três anos.

A Louis Vuitton financiará três grandes exposições temporárias e organizará eventos noturnos gratuitos para visitantes fora do horário habitual do museu, na primeira sexta-feira de cada mês, durante um ano.

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