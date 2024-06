Balança comercial brasileira tem superávit de US$8,5 bi em maio, com recuo em exportações

reuters_tickers

2 minutos

BRASÍLIA (Reuters) – A balança comercial brasileira registrou superávit de 8,534 bilhões de dólares em maio, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quarta-feira.

O resultado, que ficou em linha com o saldo positivo de 8,55 bilhões de dólares projetado por analistas em pesquisa da Reuters, é 22,3% menor que o observado em maio de 2023, quando houve superávit comercial de 11 bilhões de reais.

O dado do mês passado é fruto de 30,338 bilhões de dólares em exportações, uma queda de 7,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, e 21,804 bilhões de dólares em importações, que tiveram alta de 0,5%.

Em maio, segundo o MDIC, houve queda nas cotações dos produtos comercializados, com redução de 5,1% no preço médio dos itens exportados e de 6,5%, dos importados. No período, os volumes vendidos pelo Brasil ao exterior também tiveram queda, um recuo de 1,9%, enquanto o volume importado cresceu 7,5%.

No recorte por setores, houve alta de 13,8% no valor das exportações da indústria extrativa, puxado pelas vendas de petróleo. O valor dos embarques da agropecuária teve queda de 18,5%, com recuo na venda de soja, e as vendas da indústria de transformação caíram 9,2%, registrando perdas em combustíveis e farelo de soja.

Os dados da pasta mostraram ainda que o saldo comercial acumulado de janeiro a maio foi de 35,887 bilhões de dólares, 3,9% maior que o observado no mesmo período de 2023. O desempenho foi resultado de exportações de 138,809 bilhões de dólares e importações de 102,922 bilhões de dólares.