The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Barcelona registra recorde de temperatura, em 40,7ºC

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Barcelona atingiu, nesta quarta-feira (8), os 40,7ºC, a temperatura mais alta desde o início dos registros nesta cidade espanhola, cuja proximidade do mar costuma moderar as máximas, informaram as agências meteorológicas da Catalunha e da Espanha.

O observatório Fabra, um dos principais da cidade, registrou 40,7ºC, de acordo com dados provisórios da agência meteorológica catalã Meteocat.

Um pouco mais cedo, a agência informou que este centro havia registrado a temperatura de 40,5ºC, com a qual superava o “recorde absoluto” de “112 anos de dados”, que anteriormente era de 40ºC, atingidos em julho de 2024, explicou a Meteocat na rede social X.

No aeroporto de Barcelona, à beira-mar, ao contrário do Fabra, a temperatura atingiu os 37,7ºC, três décimos a mais do que os 37,4ºC de agosto de 2010, explicou a agência meteorológica espanhola (Aemet) à AFP sobre este observatório que reúne dados desde 1924.

“Barcelona registrou o dia mais quente”, confirmou o porta-voz da Aemet, José Ángel Núñez.

“Os dois observatórios de referência na cidade, ambos centenários, um à beira-mar, com o observatório a 4 metros acima do nível do mar, e o outro no interior da cidade, a 408 metros de altitude, registraram o máximo histórico”, argumentou.

A Espanha vive a segunda onda de calor do verão, que se prolongará até quinta-feira (9), com várias regiões em alerta vermelho, que serve para avisar de um “perigo extraordinário”.

Um dos países mais afetados pela mudança climática na Europa, a Espanha está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos vem enfrentando uma multiplicação e intensificação das ondas de calor, das quais não escapam mais as zonas tradicionalmente frescas, como o norte.

O país viveu um mês de junho que foi o segundo mais quente desde o início dos registros, “com uma temperatura média de 3,2ºC acima do normal e só superado pelo de 2025”, explicou a Aemet.

al/rs/an/rm/aa/yr/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR