Barril de petróleo supera os US$ 100

afp_tickers

1 minuto

O barril do WTI superou neste domingo os US$ 100, o que não acontecia desde julho de 2022, impulsionado pela guerra no Oriente Médio.

Por volta das 22h40 GMT, o barril do WTI para entrega em abril subia 17,87%, aos US$ 107,14. Em seguida, atingiu os US$ 111,24, antes de recuar levemente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou hoje a alta das cotações. “O aumento a curto prazo dos preços do petróleo, que cairão rapidamente quando terminar a destruição da ameaça nuclear iraniana, é um preço muito pequeno a pagar pela segurança e paz dos Estados Unidos e do mundo”, publicou na plataforma Truth Social.

tu/liu/lb/cr/mar/lb