Bastl e Sá superam 1a. rodada em Xangai 19. Outubro 2000 - 10:36 No torneio de tênis da ATP em Xangai, o suíço George Bastl eliminou o americano Jeff Tarango (6-4, 6,4. E o brasileiro André Sá venceu o tailandês Faradorn Srichaphan (6-2, 6-3). A suíça Miroslava Vavrinec, está fora. Perdeu para Kristina Brandi (EUA). No aberto em Xangai, maior cidade chinesa, George Bastl que superou a primeira rodada, enfrenta na segunda o equatoriano Nicolas Lapentti. Será um adversário mais difícil para o jovem suíço que não tem mostrado bons resultados nas últimas semanas. Quanto à Suíça Miroslava Vavrinec que figura entre as melhores suíças (depois de Martina Hingis, n° 1 mundial, Patty Schnyder e Manuela Gagliardi), ela não passou da primeira rodada, tropeçando na americana Kristina Brandi. Foi derrotada em dois sets: 7-6 e 6-1. O torneio de Xangai reúne muitos tenistas asiáticos e poucos de envergadura internacional. Entre estes figuram o sueco Magnus Norman que acaba de romper namoro de meio ano com Martina Hingis, Wayne Arthurs (Aus) e a também australiana, Jelena Dokic que se revelou em Wimbledon no ano passado, eliminando Martina Hingis. swissinfo com agências.