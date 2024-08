BC vende U$1,5 bi em leilão à vista e moeda norte-americana volta a subir

Por Fernando Cardoso

(Reuters) -O Banco Central vendeu 1,5 bilhão de dólares nesta sexta-feira em leilão à vista da moeda norte-americana realizado entre as 9h30 e 9h35, informou a autarquia em comunicado, no que foi a segunda intervenção da instituição no câmbio desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O BC havia anunciado a realização do leilão na véspera, acrescentando que a venda seria referenciada na taxa Ptax e que seriam vendidos até 1,5 bilhão de dólares.

Ainda não foi fornecida uma explicação sobre os motivos para a realização do leilão, que se deu após quatro dias de forte alta do dólar à vista, que chegou a 5,6227 reais na quinta-feira, acumulando elevação de 2,61% nas últimas quatro sessões.

Autoridades do BC, incluindo o presidente Roberto Campos Neto e o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, afirmaram repetidas vezes nas últimas semanas que só haveria intervenção no mercado de câmbio em caso de “disfuncionalidades no mercado”, rejeitando agir em decorrência de cotações altas da divisa norte-americana.

Em evento da CNN Brasil na noite de quinta-feira, após o anúncio do leilão, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, não fez comentários sobre o mercado de câmbio.

O BC não interveio no mercado quando o dólar chegou a superar os 5,85 reais durante a sessão de 5 de agosto. A instituição, por outro lado, entrou no mercado em 1º de abril deste ano, quando o dólar estava em 5,0888 reais, ofertando 20.000 contratos de swap cambial (1 bilhão de dólares). Na época, o BC informou que a operação buscava atender parte da demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, previsto para 15 de abril.

Como a NTN-A3 era indexada ao dólar, o vencimento estava gerando demanda adicional por hedge (proteção) no mercado de câmbio. A venda de swap cambial é uma operação cujo efeito é equivalente à oferta de dólares no mercado futuro.

Desta vez, o BC ofertou ao mercado dólar à vista, sem previsão de recompra.

Após iniciar a sessão desta sexta em tendência de queda, refletindo certa cautela no exterior e na espera do leilão, o dólar passou a disparar novamente frente ao real.

A moeda norte-americana atingiu a mínima da sessão logo após o fim do leilão, às 9h40 (-0,72%), mas não sustentou a queda e passou a avançar logo depois, chegando a subir mais de 1% em um determinando momento.

Às 10h19, o dólar à vista subia 0,96%, a 5,6768 reais na venda.

(Por Fernando CardosoEdição de Isabel Versiani)