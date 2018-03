Na capital as comemorações serão discretas, sem fogos de artifício ou desfile, pois os cofres do governo estão vazios. Pela manhã, representantes do governo federal, do cantão e dos municípios participaram da celebração de uma missa na Igreja Francesa de Berna. No Museu Histórico de Berna será aberta em 8 de março uma grande exposição mostrando objetos históricos mostrando as origens do cantão e também lembrando momentos importantes, como a forte expansão militar nos século XIII e XIV e a invasão das tropas de Napoleão em 1798. Um dos objetos expostos que desperta a curiosidade dos visitantes é um filhote de urso empalhado. Sua origem data do período em que Berna foi invadida por tropas de Napoleão em 1798. Seus soldados confiscaram os ursos expostos tradicionalmente num fosso localizado próximo ao centro e deixaram apenas um filhote que, sem a mãe, terminou morrendo. Para simbolizar a queda do antigo regimo, o pequeno urso foi empalhado. Seu pedestal contém a inscrição "Antiquum obiit 1798", que sigfinica: o "Velho" acabou em 1798. Swissinfo com agências

Berna comemora 650 anos na Confederação 06. Março 2003 - 13:46 O cantão de Berna completa hoje 650 anos como membro da Confederação Helvética. O pacto foi assinado em 6 de março de 1353. Tudo começou há muito tempo atrás, quando a Europa ainda vivia o apogeu da Idade Média. Nesses dias repletos de guerras e peste, o cantão de Berna firmou em 6 de março de 1353 um pacto "eterno" de defesa e ajuda mútua com cantões históricos Uri, Schwyz e Unterwalden. Muitos historiadores consideram esse momento como a "pedra de fundamento" da Suíça. Um dia depois da assinatura do tratado, Zurique e Lucerna foram integrados ao acordo. O tratado firmado há 650 anos não tinha limitação de tempo - por essa razão ele foi considerado "eterno". Ele sobreviveu todo o decorrer dos séculos, apesar da Suíça ter vivido várias guerras internas, como as que ocorreram no século XVI no momento da reforma religiosa. Discrição nas comemorações Na capital as comemorações serão discretas, sem fogos de artifício ou desfile, pois os cofres do governo estão vazios. Pela manhã, representantes do governo federal, do cantão e dos municípios participaram da celebração de uma missa na Igreja Francesa de Berna. No Museu Histórico de Berna será aberta em 8 de março uma grande exposição mostrando objetos históricos mostrando as origens do cantão e também lembrando momentos importantes, como a forte expansão militar nos século XIII e XIV e a invasão das tropas de Napoleão em 1798. Um dos objetos expostos que desperta a curiosidade dos visitantes é um filhote de urso empalhado. Sua origem data do período em que Berna foi invadida por tropas de Napoleão em 1798. Seus soldados confiscaram os ursos expostos tradicionalmente num fosso localizado próximo ao centro e deixaram apenas um filhote que, sem a mãe, terminou morrendo. Para simbolizar a queda do antigo regimo, o pequeno urso foi empalhado. Seu pedestal contém a inscrição "Antiquum obiit 1798", que sigfinica: o "Velho" acabou em 1798. Swissinfo com agências