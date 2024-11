Biden apresenta plano de US$ 3 bilhões para portos americanos

afp_tickers

2 minutos

A uma semana da eleição presidencial nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden apresentou, nesta terça-feira (29), um plano de investimentos de 3 bilhões de dólares (R$ 17,1 bilhões) para os portos americanos.

O projeto visa torná-los mais sustentáveis, fazendo com que se virem um mecanismo para combater as mudanças climáticas e a poluição do ar.

O plano foi apresentado pelo presidente em Baltimore, um grande porto no estado de Maryland, crucial para a indústria automotiva, que ficou bloqueado por semanas devido a um acidente com um cargueiro em março.

Esse investimento, no âmbito da Lei de Redução da Inflação, “ajudará a limpar e modernizar portos em 27 estados e territórios diferentes, de Pensilvânia, Geórgia, Michigan (…) incluindo Porto Rico”, afirmou o mandatário.

O presidente se referia à polêmica que surgiu em um comício de Donald Trump no fim de semana.

O humorista e apresentador de podcast Tony Hinchcliffe foi um dos palestrantes do evento realizado no domingo no Madison Square Garden, lotado por apoiadores do candidato republicano às eleições presidenciais de 5 de novembro.

“Há uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano neste momento, acho que se chama Porto Rico”, disparou Hinchcliffe sobre o território, que gera mais resíduos sólidos por dia do que a média dos Estados Unidos e onde o impacto de desastres naturais tem saturado alguns aterros. Diante da repercussão negativa, a campanha de Trump tentou se distanciar dos comentários feitos pelo humorista.

Os portos americanos empregam mais de 100.000 pessoas em todo o país.

bys/bpe/la/pno/mr/mel/jb/mvv