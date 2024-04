Biden diz que ficaria ‘feliz em debater’ com Trump, sem definir data

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em uma entrevista nesta sexta-feira (26) que está disposto a debater publicamente com seu adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump, a quem enfrentará nas eleições de novembro.

Quando o popular apresentador Howard Stern lhe perguntou se participaria de um debate público com seu antecessor (2017-2021), o democrata de 81 anos, que disputará um segundo mandato, afirmou: “Estou disposto, em algum lugar, não sei quando. Ficarei feliz em debater com ele.”

Há meses a equipe de Biden vinha se mantendo em silêncio sobre a disposição do presidente em manter a tradição de um debate televisionado entre os candidatos, que costuma ser mediado por um jornalista renomado.

Nos últimos meses, Trump não quis participar dos debates das primárias republicanas, mas isso não o impediu de ganhar com folga uma prévia atrás da outra. E seus rivais foram gradualmente abandonando a disputa.

O ex-presidente, no entanto, parece entusiasmado com a ideia de debater com o homem que o derrotou nas eleições de 2020.

“A QUALQUER MOMENTO, ONDE FOR, EM QUALQUER LUGAR”, afirmou Trump, nesta sexta, em sua rede, Truth Social.

“Proponho na segunda-feira à noite, na terça à noite ou na quarta à noite durante o meu comício em Michigan”, acrescentou.

Na mesma mensagem, sugeriu realizar o debate “esta noite, no tribunal”. “Ficarei esperando!”

O republicano é julgado em Nova York por falsificação de registros comerciais para ocultar um pagamento a uma atriz pornô a fim de comprar seu silêncio sobre um suposto caso extraconjugal antes das eleições de 2016.

Biden, que classifica Trump como uma ameaça para a democracia, disse a jornalistas no mês passado que um possível debate com o bilionário dependeria “de seu comportamento”.

A Comissão de Debates Presidenciais (CPD), uma organização apartidária, agendou três datas e locais para que Trump e Biden se enfrentem cara a cara antes das eleições de 2024 em universidades americanas em setembro e outubro.

Mas Trump criticou a CPD por considerá-la enviesada a favor do democrata por ter previsto, em 2020, realizar um terceiro e último debate no formato de videoconferência por causa da pandemia de covid-19.

O então presidente Trump participou do segundo debate de 2020 contra Biden apenas três dias antes de testar positivo para a covid.

Biden disse, então, que não participaria de outro debate presencialmente com o republicano enquanto ele ainda estivesse doente.

