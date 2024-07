Biden enfrenta pressão crescente para desistir de reeleição, Trump aceitará indicação

Por Joseph Ax

MILWAUKEE (Reuters) – A candidatura à reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden, foi mergulhada em uma nova turbulência após notícias de que importantes líderes democratas o pressionaram em particular a encerrar sua campanha, enquanto Donald Trump estava prestes a aceitar a indicação presidencial republicana, nesta quinta-feira, na convenção nacional de seu partido.

O líder da maioria no Senado Chuck Schumer, o líder da minoria na Câmara dos Deputados Hakeem Jeffries, e a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi expressaram a Biden, nos últimos dias, sua profunda preocupação de que ele não apenas perderia a Casa Branca, mas também custaria ao partido qualquer chance de reconquistar a Câmara dos Deputados dos EUA na eleição de 5 de novembro, de acordo com reportagens de vários veículos de comunicação.

Biden, de 81 anos, até agora se recusou a atender aos apelos públicos de 20 democratas do Congresso para que se afastasse, depois de um desempenho vacilante em debate no dia 27 de junho contra Trump, de 78 anos.

Seus problemas foram agravados na quarta-feira, quando ele testou positivo para Covid-19 durante uma visita de campanha a Nevada, forçando-o a retornar à sua casa em Delaware para trabalhar em isolamento.

Enquanto isso, Trump encerrará a Convenção Nacional Republicana de quatro dias em Milwaukee com seu primeiro discurso público desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia no sábado, em que uma bala atingiu de raspão sua orelha.

A convenção colocou a unidade republicana em evidência, em contraste com as divisões que assolam os democratas. Os ex-principais rivais de Trump para a indicação, a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley e o governador da Flórida Ron DeSantis, ofereceram forte apoio à sua candidatura, apesar de críticas anteriores.

O senador J.D. Vance, companheiro de chapa de Trump e outro ex-crítico que se tornou apoiador, apresentou-se na quarta-feira como o filho de uma cidade industrial negligenciada de Ohio que lutará pela classe trabalhadora se for eleito em novembro.

Ao narrar sua jornada, desde uma infância difícil até os fuzileiros navais dos EUA, a Faculdade de Direito de Yale, o capitalismo de risco e o Senado dos EUA, Vance, de 39 anos, apresentou-se aos norte-americanos ao usar sua história para argumentar que entende as lutas diárias deles.

“Cresci em Middletown, Ohio, uma cidade pequena onde as pessoas falavam o que pensavam, construíam com as mãos e amavam seu Deus, sua família, sua comunidade e seu país de todo o coração”, disse Vance. “Mas também era um lugar que havia sido deixado de lado e esquecido pela classe dominante dos Estados Unidos em Washington.”

Em um sinal de seu valor potencial para a chapa, ele também apelou para as classes trabalhadora e média em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, especificamente – três Estados do Cinturão da Ferrugem que provavelmente decidirão a eleição de 5 de novembro.

A estreia de Vance no horário nobre, menos de dois anos depois de assumir seu primeiro cargo público, marca uma ascensão meteórica. Ele é um dos vários republicanos de alto nível, como os senadores Ted Cruz e Marco Rubio, cujas transformações de críticos em leais ressaltaram a conquista do partido por Trump.

Vance promoveria “uma agenda que coloca o extremismo e os ultra-ricos acima de nossa democracia”, disse a campanha de Biden na quarta-feira.

Vance se opôs à ajuda militar para a Ucrânia e defendeu as tentativas de Trump de reverter sua derrota nas eleições de 2020 para Biden.

Seu discurso adotou muitos dos princípios fundamentais do trumpismo, prometendo priorizar a fabricação nacional em detrimento das importações chinesas e alertando os aliados que eles não teriam mais “caronas” para garantir a paz mundial.

Os outros oradores da noite frequentemente se envolveram em ataques contra Biden, em contraste com o tom de unidade nacional que Trump havia prometido após o atentado.

(Reportagem de Joseph Ax, Nathan Layne e Gram Slattery em Milwaukee; reportagem adicional de Helen Coster, Costas Pitas e Alexandra Ulmer)