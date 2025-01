Biden garante ter trabalhado com Trump para acordo entre Israel e Hamas

O presidente americano, Joe Biden, anunciou, nesta quarta-feira (15), um cessar-fogo “completo” de seis semanas entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na primeira etapa de seu acordo de trégua e afirmou que ele e o presidente eleito, Donald Trump, agiram como “uma única equipe”.

Em um discurso na Casa Branca às vésperas de deixar o cargo, Biden disse que as negociações para deter o conflito em Gaza foram das “mais duras” de sua carreira.

“Estou profundamente satisfeito de que este dia tenha chegado, por fim chegou”, disse Biden em declaração televisionada.

Vários americanos estão entre os reféns previstos para serem libertados pelos militantes palestinos em Gaza, acrescentou.

A primeira fase do acordo dura seis semanas e inclui um “cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as zonas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns em poder do Hamas”, explicou Biden.

A segunda fase, ainda a assinar, tem como objetivo o “fim permanente da guerra”, declarou o democrata de 82 anos, acrescentando estar “certo” de que o acordo será mantido.

A administração Biden foi criticada pela ajuda militar a Israel durante sua ofensiva em Gaza, desencadeada pelo ataque mortal do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.

No entanto, ele afirmou que a pressão exercida sobre o grupo islamista e seus partidários iranianos havia contribuído para obter uma trégua, e acrescentou que o acordo alcançado agora é “exatamente” o mesmo que ele tinha proposto em maio.

