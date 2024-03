Biden mira Trump e republicanos em discurso inflamado sobre Estado da União

Por Jeff Mason, Gabriella Borter e Idrees Ali

WASHINGTON, 8 Mar (Reuters) – O presidente norte-americano, Joe Biden, expôs seus argumentos para a reeleição em um discurso inflamado sobre o Estado da União que acusou Donald Trump de ameaçar a democracia, curvar-se à Rússia e minar um projeto de lei para resolver os problemas de imigração dos Estados Unidos.

Em um discurso de 68 minutos para o Congresso, Biden, um democrata, traçou contrastes nítidos com seu rival republicano e desafiou os apoiadores de Trump na Casa durante um discurso que foi assistido tanto pelo desempenho do presidente de 81 anos quanto por suas propostas políticas.

Biden acusou Trump, seu desafiante republicano na eleição de 5 de novembro, de enterrar a verdade sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, curvar-se ao presidente russo Vladimir Putin e bloquear um projeto de lei para aumentar as restrições na fronteira dos EUA com o México.

Sobre o Oriente Médio, o presidente disse que estava trabalhando para que um cessar-fogo imediato dure seis semanas entre os militantes do Hamas e Israel, e advertiu Israel contra o uso da ajuda a Gaza como moeda de troca.

A maior parte de seus comentários se concentrou em Trump, embora Biden não o tenha mencionado pelo nome.

Biden começou declarando que a democracia está sob ameaça no país e no exterior e criticando Trump por convidar Putin a invadir as nações da Otan se elas não gastarem mais em defesa.

“Agora meu antecessor, um ex-presidente republicano, diz a Putin, entre aspas, ‘Faça o que quiser'”, disse Biden. “Acho que isso é ultrajante, perigoso e inaceitável.”

Biden, que tem pressionado o Congresso a fornecer financiamento adicional à Ucrânia para sua guerra com a Rússia, também tinha uma mensagem para Putin: “Não vamos nos afastar”.

Trump, em comentário em sua plataforma Truth Social, respondeu com críticas a Biden. “Ele disse que eu me curvei ao líder russo. Ele lhes deu tudo, inclusive a Ucrânia”, afirmou.

O discurso deu a Biden, que está sofrendo com baixos índices de aprovação, a chance de falar diretamente a milhões de telespectadores norte-americanos sobre sua visão para outro mandato de quatro anos.

Ele aproveitou a oportunidade para traçar contrastes com Trump em relação ao direito ao aborto e à economia, e dirigiu várias farpas aos parlamentares republicanos com brincadeiras que pareciam destinadas a amenizar as preocupações sobre sua idade e acuidade mental.

Biden foi diretamente desafiado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, que o questionou sobre Laken Riley, uma mulher recentemente assassinada, supostamente por um imigrante que estava nos Estados Unidos ilegalmente.

Biden reconheceu Riley e, em seguida, em uma referência aos esforços para reduzir a violência armada, mencionou o maior número de pessoas mortas em incidentes não relacionados a imigrantes no país.

BIDEN ATACA TRUMP E REPUBLICANOS

Biden acusou Trump e os republicanos de tentar reescrever a história sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio pelos apoiadores do ex-presidente que buscavam derrubar a vitória de Biden em 2020.

“Meu antecessor e alguns de vocês aqui procuram enterrar a verdade sobre 6 de janeiro. Não farei isso”, disse Biden, um sinal de que enfatizará a questão durante sua campanha de reeleição. “Não se pode amar seu país apenas quando se ganha.”

Ele criticou os republicanos por tentar reverter as provisões de saúde sob o chamado Obamacare e por aumentar os déficits, e os criticou por pegarem dinheiro da legislação à qual se opunham.

Biden enfrenta descontentamento entre os progressistas de seu partido em relação ao seu apoio a Israel na guerra contra o Hamas, mas o clima entre os democratas no Congresso era de entusiasmo. Eles saudaram Biden com vivas e aplausos, levando-o a dizer que deveria ir embora antes mesmo de começar.

Trump, por sua vez, enviou um fluxo constante de mensagens criticando Biden no Truth Social. “Ele parece tão irritado quando está falando, o que é uma característica de pessoas que sabem que estão ‘perdendo o controle'”, escreveu Trump. “A raiva e os gritos não ajudam a unir novamente nosso país!”

As pesquisas de opinião mostram que Biden e Trump, de 77 anos, estão muito próximos na disputa. A maioria dos eleitores norte-americanos não está entusiasmada com a revanche depois que Biden derrotou Trump há quatro anos.

(Reportagem adicional de Trevor Hunnicutt, Patricia Zengerle, Nandita Bose, Jarrett Renshaw e David Lawder)