Biden quer retomar impulso para as eleições com discurso no Congresso

4 minutos O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tentará capturar a simpatia dos eleitores para a disputa pela Casa Branca em novembro, durante o tradicional discurso sobre o estado da União no Congresso, nesta quinta-feira (7), que milhões de telespectadores analisarão com lupa. O democrata de 81 anos sabe que o que ele diz importará menos do que como o diz. Segundo pesquisas, os americanos duvidam de sua capacidade de suportar um segundo mandato. Ele vai gaguejar? Vai tropeçar? Vai misturar nomes ou datas durante um discurso que normalmente dura mais de uma hora? Antes de subir ao palco, Biden fingiu receber conselhos por videoconferência de atores que interpretaram o papel de presidente no cinema ou na televisão. Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, ele é visto conversando com estrelas de Hollywood como Geena Davis, Michael Douglas, Bill Pullman e Morgan Freeman. – Gaza e a Otan – A Casa Branca começou a revelar os principais pontos do discurso do presidente sobre economia e política externa. Biden anunciará ao Congresso que ordenou ao Exército americano o estabelecimento de um porto em Gaza para transportar mais ajuda humanitária ao território palestino sitiado, em um momento em que sua política de apoio a Israel enfurece o eleitorado muçulmano e de origem árabe. Também convidou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, para acompanhá-lo esta noite, no dia em que o país escandinavo virou um membro formal da Otan. O objetivo é se diferenciar de seu provável rival nas eleições, o republicano Donald Trump. Este último disse que “encorajaria” a Rússia a atacar os países da Aliança Atlântica se não pagassem suas cotas. O ex-presidente pretende “corrigir” ao vivo o discurso do adversário. Nesta quinta-feira, Trump acusou Biden de ter transformado os Estados Unidos em um “filme de terror” e pediu para debater com ele antes das convenções dos dois partidos que oficializarão os candidatos. Joe Biden e Donald Trump esmagaram toda a concorrência nas primárias e, salvo imprevistos, caminham para um novo duelo nas eleições presidenciais de 5 de novembro, repetindo 2020. Às 21h00 locais (22h00 de Brasília) no Capitólio, o chefe de protocolo da Câmara dos Representantes proclamará a fórmula ritual dirigida ao presidente desta instituição: “Senhor ‘speaker’, o presidente dos Estados Unidos”. Mas Biden fará um discurso de campanha. Biden está convencido de que “fez mais em três anos do que a maioria dos outros presidentes em oito” em termos econômicos. Ele se apresenta como um candidato da classe média contra empresas “gananciosas” e grandes fortunas que não pagam “sua parte justa” de impostos. Como resultado, compromete-se a tributar mais as multinacionais e os milionários. – ‘Declínio’ – Em todos os níveis, Biden fará o possível para se distinguir de Trump, a quem descreve como um defensor dos ricos, uma ameaça ao direito ao aborto e um perigo para a democracia. O ex-presidente, que enfrenta várias acusações criminais, promete “vingar” a derrota de 2020, que nunca reconheceu. Até agora, nada parece diminuir o fervor que Trump desperta entre seus apoiadores. Sua influência sobre o Partido Republicano está aumentando apesar dos resultados frequentemente decepcionantes de seus candidatos nas eleições locais e da ameaça de condenação penal. O presidente da Câmara dos Representantes, o conservador Mike Johnson, publicou nesta quinta-feira uma mensagem abraçando a retórica do “declínio” dos Estados Unidos que Trump repete incessantemente. Um vídeo de um minuto e meio, com música angustiante, afirma que a imigração ilegal, a criminalidade, o tráfico de drogas, a inflação e os problemas internacionais estão fora de controle por culpa de Biden. aue/erl/arm/fp/aa/am