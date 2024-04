Biden reiterou posição sobre Rafah em conversa com Netanyahu, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou neste domingo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e “reiterou sua posição clara” sobre uma possível invasão da cidade de Rafah, na fronteira de Gaza, informou a Casa Branca.

Um comunicado emitido pela Casa Branca não forneceu mais detalhes sobre essa parte da conversa. Washington tem dito que não poderia apoiar uma operação em Rafah sem um plano humanitário adequado e confiável.

Mais cedo, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Israel havia concordado em ouvir as preocupações e pensamentos dos EUA antes de lançar uma invasão.

Os dois líderes conversaram pela última vez em 13 de abril, depois que o Irã lançou mísseis e drones contra Israel.

“O presidente reafirmou seu compromisso inabalável com a segurança de Israel”, informou o comunicado.

Os dois líderes avaliaram as negociações destinadas a garantir a libertação de alguns dos reféns mantidos desde o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro, juntamente com um cessar-fogo imediato em Gaza. Eles também discutiram o aumento do ritmo das entregas de ajuda, incluindo os preparativos para abrir novas passagens para Gaza.

“O presidente enfatizou a necessidade de que esse progresso seja mantido e aprimorado em total coordenação com as organizações humanitárias”, disse o comunicado.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Steve Holland em Washington)