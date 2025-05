Biden se diz ‘decepcionado, mas não surpreso’ com vitória de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (8) que ficou “decepcionado, mas não surpreso” com a vitória de Donald Trump para um segundo mandato, e culpou os republicanos por atacarem a candidata democrata Kamala Harris no terreno do sexismo.

Biden, de 82 anos, foi sucedido por Trump em janeiro, depois que o magnata republicano venceu Harris nas eleições de novembro do ano passado.

“Não me surpreendi [com a derrota], não porque pensasse que ela não estava qualificada; ela está totalmente qualificada para ser presidente. Mas não me surpreendi porque eles [os republicanos] seguiram o caminho do sexismo”, afirmou o ex-presidente.

“Nunca vi uma campanha tão bem-sucedida e consistente para refutar a ideia de que uma mulher poderia dirigir o país, e uma mulher parda”, acrescentou Biden.

“Acho que também subestimamos o impacto negativo fenomenal que a pandemia de covid teve nas pessoas, nas atitudes, no otimismo, em um monte de coisas, então me senti decepcionado, mas não surpreso”, continuou.

Ele também negou ter sofrido deterioração cognitiva durante a campanha eleitoral, como foi acusado por seus detratores após um debate catastrófico com Trump no final de junho de 2024.

“Nada permite afirmar isso”, respondeu Biden ao ser questionado sobre vários livros publicados recentemente, segundo os quais ele teria passado por um declínio mental severo.

“Depois que me retirei da corrida presidencial, continuei sendo presidente por seis meses e fiz um bom trabalho. Mas o que assustou a todos foi esse debate”, disse.

Nesse dia “estava doente, embora isso não seja uma desculpa”, lembrou Biden. “Tive uma noite muito, muito ruim, percebi isso imediatamente.”

Ele destacou, no entanto, que não foi esse debate, nem as acusações sobre sua saúde, que o levaram a ceder seu lugar na disputa à sua vice-presidente Harris três semanas depois.

“A única razão pela qual me retirei da corrida é porque não queria um Partido Democrata dividido. Preferi colocar os interesses do país à frente dos meus próprios interesses”, declarou.

O ex-presidente democrata também apontou contra Trump, que não perde a oportunidade de criticá-lo.

“Estou acostumado a lidar com agressores”, disse Biden, e criticou sua gestão. “Este cara teve os piores primeiros 100 dias que um presidente já teve”, opinou.

