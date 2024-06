Biden vai se reunir com Zelensky na França e Itália

afp_tickers

1 minuto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai se reunir nos próximos dias com o colega da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tanto na Normandia (França) quanto na reunião de cúpula do G7 na Itália, para discutir a luta de Kiev contra a Rússia, informou a Casa Branca nesta terça-feira (4).

Durante a visita desta semana à Normandia por ocasião do 80º aniversário do Dia D, Biden “terá a oportunidade de se sentar com o presidente Zelensky”, disse o assessor de Segurança Nacional Jake Sullivan aos jornalistas que viajavam à França com o presidente americano.

“Terá um compromisso com ele para discutir a situação na Ucrânia e como podemos manter e aprofundar nosso apoio àquele país”, acrescentou o assessor.

Biden também deve se encontrar com Zelensky na Itália durante a reunião do G7, de 13 a 15 de junho, que vai discutir o uso dos fundos russos congelados para apoiar o esforço militar da Ucrânia.

A dupla demonstração de apoio ocorre depois que Biden enfrentou críticas por informar que não comparecerá a uma reunião de cúpula sobre a Ucrânia na Suíça porque participará com celebridades de uma arrecadação de fundos para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

Jake Sullivan e a vice-presidente Kamala Harris vão representar Biden no encontro na Suíça.

dk/nro/arm/cjc/lb/am