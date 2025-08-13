The Swiss voice in the world since 1935

Billy Joel leiloará coleção de motocicletas devido a condição cerebral

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O artista americano Billy Joel vai leiloar sua coleção de motocicletas após ter sido diagnosticado com uma condição cerebral que o forçou a cancelar uma longa turnê, informou seu representante na quarta-feira (13). 

Em maio, Joel cancelou várias datas no Reino Unido e o apertado cronograma de concertos que apresentaria nos Estados Unidos durante um ano a partir deste mês de julho, após ter sido diagnosticado com hidrocefalia normotensiva.

“Devido a um recente diagnóstico médico, Billy leiloará sua coleção de motos no final deste ano”, declarou seu agente à AFP.

O artista de sucessos como “We Didn’t Start the Fire”, de 76 anos, mantém sua coleção de mais de meia centena de motos – algumas da década de 1940 – em um local alugado na cidade de Oyster Bay, em Long Island (leste de Nova York), onde podia ser visitada por amantes de motocicletas.

Segundo Joel, sua condição foi agravada por suas apresentações em shows, que “causaram problemas de audição, visão e equilíbrio”.

Sua condição ocorre quando o líquido cefalorraquidiano não pode fluir corretamente pelo cérebro e pela medula espinhal, o que pode levar a danos cerebrais, causando prejuízos cognitivos, problemas de memória e dificuldades para caminhar, de acordo com a Johns Hopkins Medicine. 

Um tratamento rápido pode aliviar a condição se diagnosticada a tempo.

Joel tem sido um pilar do pop e um intérprete extraordinário desde a década de 1970, com um catálogo de sucessos entre os quais se destacam “Uptown Girl” e “New York State of Mind”.

gw-af/nn/lm/am

