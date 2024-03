Blinken diz que 100% da população de Gaza enfrenta ‘insegurança alimentar aguda

Toda a população de Gaza enfrenta “níveis severos de insegurança alimentar aguda”, afirmou nesta terça-feira (19) o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o que evidencia a urgência de aumentar o envio de ajuda humanitária ao território palestino.

“De acordo com a medição mais respeitada, 100% da população de Gaza enfrenta níveis severos de insegurança alimentar aguda. É a primeira vez que uma população inteira é classificada desta maneira”, disse Blinken durante uma entrevista coletiva nas Filipinas, durante uma viagem oficial.

Durante a visita a Manila, o Departamento de Estado anunciou que Blinken viajará na quarta-feira à Arábia Saudita e na quinta-feira ao Egito para prosseguir com as negociações sobre uma eventual trégua na Faixa de Gaza e o aumento do acesso à ajuda humanitária.

A guerra começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro e provocou uma operação aérea e terrestre de Israel contra o território palestino, onde a ONU alerta para o perigo iminente de fome.

Um relatório publicado na segunda-feira por várias agências das Nações Unidas advertiu que um em cada dois habitantes de Gaza está em uma situação humanitária “catastrófica” e que a fome pode atingir a parte norte do território em maio.

O coordenador de ação humanitária da ONU, Martin Griffiths, fez um apelo a Israel para que permita a entrada livre de ajuda internacional na Faixa de Gaza e declarou que “não há tempo a perder”.

