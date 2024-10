Blinken pede fim do conflito no Oriente Médio; Israel bombardeia cidade histórica libanesa

Por Amina Ismail e Humeyra Pamuk

TIRO/RIAD (Reuters) – O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pressionou na quarta-feira pelo fim dos combates entre Israel e os grupos militantes Hamas e Hezbollah, mas os pesados ataques aéreos israelenses em uma grande e histórica cidade portuária libanesa demonstraram que não há trégua.

Israel começou a bombardear a cidade portuária de Tiro, listada pela Unesco como Patrimônio Mundial, cerca de três horas depois de emitir uma ordem online para que os moradores fugissem das áreas centrais. Enormes nuvens de fumaça espessa pairavam sobre edifícios residenciais.

Dezenas de milhares de pessoas já haviam fugido de Tiro nas últimas semanas, à medida que Israel intensifica sua campanha para destruir o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, ambos aliados próximos do Irã.

A cidade é normalmente um centro movimentado para o sul – com pescadores, turistas e até mesmo soldados de paz da ONU em uma pausa de suas missões perto da fronteira, passando o tempo no mar. No entanto, as ordens de retirada de Israel nesta semana para a cidade abrangeram, pela primeira vez, uma grande parte dela, inclusive até seu antigo castelo.

Alguns libaneses temem que seu país acabe como Gaza, onde os ataques israelenses mataram dezenas de milhares de palestinos e arrasaram grande parte do pequeno enclave.

Em Gaza, onde Israel intensificou o ataque no extremo norte do território desde que matou o líder do Hamas na semana passada, as autoridades de saúde informaram que pelo menos 20 pessoas morreram em novos ataques israelenses, a maioria no norte.

Blinken, que tem viajado regularmente ao Oriente Médio desde o início da guerra, está fazendo sua primeira viagem desde que Israel matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, seu inimigo mais procurado, uma morte que Washington espera que possa dar um impulso para a paz.

A viagem do secretário de Estado é a última grande iniciativa de paz dos EUA antes da eleição presidencial de 5 de novembro, entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, que pode mudar a política dos EUA na região.

Washington também está tentando evitar uma nova ampliação do conflito em antecipação a uma retaliação israelense a um ataque de mísseis iraniano em 1º de outubro, lançado por Teerã em solidariedade ao Hezbollah e ao Hamas. Blinken disse na quarta-feira que a retaliação de Israel não deve levar a uma escalada maior.

Depois de se reunir com autoridades israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Blinken viajou para a potência regional e aliada próxima dos EUA, a Arábia Saudita, onde se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, príncipe Faisal bin Farhan. Uma parada na Jordânia foi adiada, mas espera-se que Blinken se encontre com outros líderes árabes em uma parada em Londres.

No Líbano, as Forças Armadas de Israel disseram ter matado três comandantes do Hezbollah e cerca de 70 combatentes no sul do país nas últimas 48 horas, um dia depois de confirmar que mataram Hashem Safieddine, o líder herdeiro aparente do grupo militante.

Blinken disse que era hora de Israel capitalizar suas vitórias militares e “transformar esses sucessos em um sucesso estratégico duradouro”.

“O foco precisa estar em levar os reféns para casa, acabar com essa guerra e ter um plano claro para o que virá depois.”

No ano desde que os combatentes liderados pelo Hamas invadiram cidades israelenses, matando 1.200 pessoas e capturando mais de 250 reféns, Israel devastou a Faixa de Gaza para erradicar o Hamas, matando quase 43.000 palestinos. Na semana passada, Israel matou Sinwar, suspeito de ser o mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023.