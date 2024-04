BNDES tem alta de 32% em desembolsos, 68% em consultas e 92% em aprovações no 1º tri

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira que a instituição teve um primeiro trimestre “extraordinário” e apresentou crescimento de dois dígitos em desembolsos, consultas e aprovações ante o mesmo período do ano passado.

Segundo ele, os desembolsos avançaram 32% entre janeiro e março e houve uma alta de 68% em consultas por financiamento e de 92% em aprovações no período na comparação anual.

Em evento no Rio de Janeiro, Mercadante ainda afirmou que a inadimplência no banco foi inferior a 0,01% no primeiro trimestre do ano. Ele acrescentou que os dados oficiais para o período serão apresentados em 9 maio.

”Foi um trimestre extraordinário. Tivemos a melhor consulta desde 2014, a melhor aprovação desde 2015 e o melhor desembolso desde 2016“, afirmou Mercadante a jornalistas.

“É um resultado muito forte e estamos muito otimista em relação ao crédito. Há uma turbulência financeira internacional, os juros lá fora podem subir segundo o mercado, mas vamos buscar e encontrar soluções para manter esse ritmo“, acrescentou.

Para enfrentar desafios na oferta de crédito, Mercadante aposta na aprovação pelo Congresso do projeto que cria a Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD). Se o projeto for aprovado, mais 10 bilhões de reais poderiam ser injetados na economia, segundo ele.

“Estamos muito otimista com a retomada do crescimento industrial e precisamos que o Congresso aprove a LCD, que já está na LDO. Isso dará mais funding “, afirmou o presidente do banco de fomento.

Mercadante destacou que bilhões de dólares em forma de subsídios, boa parte não reembolsável, estão sendo irrigados nas maiores economias do mundo, e o Brasil precisa estar atento a esse movimento e adotar mecanismos de proteção e fomento.

O programa federal Nova Indústria Brasil, de acordo com Mercadante, tem permitido ao país retomar a sua política industrial.

O BNDES já aprovou dentro do programa mais de 100 bilhões de reais até abril para iniciativas para aumento da produtividade, indústria verde e inovadora e exportações industriais, afirmou.

“O compromisso com essa política era chegar a 250 bilhões em 4 anos. Já cumprimos mais de 100 bilhões em bem menos tempo, e 250 bilhões deve ser pouco“ adicionou.

(Por Rodrigo Viga GaierEdição de Pedro Fonseca)