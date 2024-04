BNDES teve alta de 68% em consultas por financiamento e de 92% em aprovações no 1º tri, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira que a instituição teve um primeiro trimestre “extraordinário”, relatando uma alta de 68% em consultas por financiamento e de 92% em aprovações no período na base anual.

Em evento no Rio de Janeiro, Mercadante ainda afirmou que a inadimplência no banco foi de apenas 0,01% no primeiro trimestre do ano. Ele acrescentou que os dados oficiais para o período serão apresentados em 9 maio.