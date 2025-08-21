The Swiss voice in the world since 1935

Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, informa Bloomberg

A gigante americana da aviação Boeing está negociando a venda de até 500 aviões para empresas chinesas, noticiou, nesta quinta-feira (21), a Bloomberg News, citando fontes ligadas ao caso.

O acordo representaria uma vitória importante para a fabricante americana, que enfrenta dificuldades.

As ações da empresa subiram até 3,7% nas operações prévias à abertura do mercado, mas apenas 0,2% até as 11h20 locais (12h20 em Brasília).

Fontes da Bloomberg informaram que a operação dependeria de que Washington e Pequim chegassem a um acordo de longo prazo em sua guerra comercial.

O acordo da Boeing seria um aspecto-chave na negociação entre as duas potências, acrescentaram.

Elas informaram, ainda, que funcionários chineses tinham começado a sondar as companhias aéreas nacionais para determinar de quantos aviões precisariam.

“Não fazemos comentários sobre especulações”, afirmou a Boeing à AFP quando questionada sobre o relatório.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, o presidente Donald Trump impôs novas tarifas alfandegárias a seus parceiros em todo o mundo, buscando abordar os déficits comerciais dos Estados Unidos que, segundo ele, evidenciam práticas desleais.

Em julho, a Presidência americana anunciou que o Japão tinha se comprometido a comprar 100 aviões da Boeing e a Indonésia, outros 50, como parte das negociações para evitar tarifas aduaneiras mais elevadas.

Trump tem criticado especialmente a China em sua tentativa de reestruturar o comércio internacional. 

Este ano, Washington e Pequim adotaram tarifas mútuas aos produtos de seus respectivos países que chegaram a alcançar três dígitos, o que motivou a suspensão temporária das entregas de aviões da Boeing. 

No entanto, em maio, as duas partes concordaram em reduzir temporariamente as tarifas e adotaram prorrogações posteriores de 90 dias enquanto negociam um pacto de longo prazo.

O último grande acordo da China com a Boeing foi alcançado em 2017, no início do primeiro mandato de Trump, quando Pequim acordou a compra de 300 aviões por mais de 37 bilhões de dólares (mais de R$ 122 bilhões, em valores da época). 

Em julho, a Boeing reportou perdas menores no segundo trimestre do que no ano anterior, ao mesmo tempo em que entregou a maior quantidade de aeronaves desde 2018. 

A fabricante foi afetada por problemas de controle de qualidade após a explosão de um painel da fuselagem de um 737 MAX, em janeiro de 2024. Este incidente ocorreu após dois acidentes mortais com o popular modelo MAX em 2018 e 2019. 

