Bolsa de metais de Londres publica aviso por medidas de Reino Unido e EUA contra Rússia

(Reuters) – A Bolsa de Metais de Londres (LME, na sigla em inglês) apresentou neste sábado as medidas que está tomando para cumprir as novas sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido que proíbem aceitar novo alumínio, cobre ou níquel produzido pela Rússia e proíbem a importação dos metais para os dois países.

A LME disse reconhecer que o anúncio do pacote de sanções feito na sexta-feira pode ser um certo grau de incerteza no mercado. A Rússia é um grande produtor de alumínio, cobre e níquel.

A LME disse que vai impor uma suspensão imediata da garantia do metal russo produzido a partir de 13 de abril. “A LME e a LME Clear estão adotando medidas para permitir a participação contínua no acordo de resolução diária de membros e clientes”, dizia o comunicado.

No entanto, afirmou que os metais russos produzidos antes do dia 13 de abril podem ser garantidos pelo proprietário do metal e podem ser adquiridos pela LME Clear e por membros e clientes do Reino Unido.

A recente decisão de Washington e Londres visa prejudicar as receitas de exportação russas, enquanto Moscou segue com invasões em grande escala à Ucrânia, que já mataram e feriram dezenas de milhares de pessoas e reduziram cidades a escombros.

(Reportagem de Nilutpal Timsina em Bengaluru)