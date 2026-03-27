Bolsonaro deixa hospital e cumpre prisão domiciliar em casa

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (27), após duas semanas de tratamento contra broncopneumonia, e foi transferido para sua residência em Brasília, onde continuará cumprindo sua pena em prisão domiciliar.

Bolsonaro “acabou de ter alta hospitalar”, disse seu médico, Brasil Caiado, a repórteres do lado de fora do hospital particular DF Star. Caiado afirmou que o ex-presidente terá que seguir uma rotina intensiva de fisioterapia e cuidados.

“De forma geral, está mais ou menos equilibrado”, declarou Caiado sobre seu estado de saúde.

O ex-presidente, de 71 anos, foi hospitalizado em 13 de março com broncopneumonia, após apresentar febre alta, baixa saturação de oxigênio e calafrios na prisão. Após mais de uma semana na UTI, ele foi transferido para um quarto comum na segunda-feira.

No entanto, Bolsonaro não retornará à prisão, em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou sua transferência para prisão domiciliar por razões “humanitárias” por um período prorrogável de 90 dias.

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido após rejeitar outras solicitações semelhantes da defesa.

Durante meses, os advogados de Bolsonaro argumentaram que seu estado de saúde tornava inviável o cumprimento da pena na prisão, mas esses pedidos foram sistematicamente negados.

Foi a gravidade desta última hospitalização que finalmente fez a diferença.

Em sua residência em Brasília, Bolsonaro será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar celular, redes sociais e gravar vídeos ou áudios. Ele poderá receber visitas de familiares, advogados e médicos.

Após 90 dias, o tribunal revisará seu caso, podendo determinar uma avaliação médica.

– Longo histórico clínico –

A broncopneumonia é o episódio mais recente de um longo histórico médico que remonta a 2018, quando Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen durante um evento de campanha.

Desde então, ele passou por múltiplas cirurgias e sofre de crises recorrentes de soluços, às vezes acompanhadas de vômitos.

A infecção que o levou ao hospital foi consequência de uma broncoaspiração relacionada a essas sequelas.

Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por conspiração para permanecer no poder após perder a eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Inicialmente em prisão domiciliar, em novembro o STF ordenou sua transferência para uma cela em instalações policiais após ser descoberto que ele havia danificado sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, o que o tribunal interpretou como uma tentativa de fuga.

Em janeiro, ele foi transferido para um complexo militar dentro do complexo da Papuda, que oferece melhores condições.

Seu retorno para casa ocorre menos de sete meses antes das eleições presidenciais de outubro.

O ex-presidente designou seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), como o candidato da direita para enfrentar o presidente Lula, que buscará um quarto mandato.

As pesquisas mais recentes mostram um empate técnico entre os dois em um possível segundo turno.

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