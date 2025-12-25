Bolsonaro entra no centro cirúrgico para corrigir hérnia inguinal

afp_tickers

4 minutos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entrou no centro cirúrgico para operar uma hérnia inguinal nesta quinta-feira (25), informou o hospital DF Star, em Brasília, onde está hospitalizado.

Bolsonaro, de 70 anos, deixou a prisão pela primeira vez na quarta-feira, onde está detido desde o final de novembro, para realizar o procedimento no DF Star.

A cirurgia começou pouco depois das 9h15 (horário de Brasília), informou um porta-voz do hospital à AFP.

Os médicos que tratam o ex-presidente preveem que a operação durará cerca de quatro horas e sua internação entre cinco ou sete dias.

“É uma cirurgia complexa, não existe cirurgia simples, mas é uma cirurgia padronizada (…), programada, então a gente espera que o procedimento ocorra sem maiores intercorrências”, explicou o médico Claudio Birolini na quarta-feira.

O ex-presidente sofre com as sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas.

Após a nova operação, os médicos avaliarão se Bolsonaro poderá ser submetido a um procedimento adicional: um bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma, para tratar soluços recorrentes, disse Birolini.

Bolsonaro, que esteve em prisão domiciliar preventiva entre agosto e novembro, foi preso alguns dias antes do previsto após tentar danificar sua tornozeleira eletrônica. Ele permanece detido em um pequeno quarto com frigobar, ar-condicionado e televisão em uma sede da Polícia Federal em Brasília.

Pelo menos dois policiais guardarão a porta do quarto do ex-presidente no hospital, segundo uma ordem judicial. Durante a internação, estará acompanhado por Michelle Bolsonaro, sua esposa e ex-primeira-dama.

A saída de Bolsonaro da prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que presidiu o caso que levou à condenação do ex-presidente em setembro.

Segundo o STF, Bolsonaro conspirou para permanecer no poder após perder a eleição para o petista Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2022.

– De próprio punho –

Antes da cirurgia, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), filho mais velho de Jair Bolsonaro, compareceu ao hospital. Flávio anunciou recentemente sua pré-candidatura à presidência nas eleições de outubro de 2026, alegando que seu pai o escolheu como sucessor.

O agora pré-candidato leu uma carta escrita de próprio punho e assinada pelo ex-presidente.

“Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da república”, diz o texto.

Esta é a primeira mensagem pública de Jair Bolsonaro em vários meses. Ele está proibido de se pronunciar nas redes sociais ou na imprensa sem autorização judicial prévia.

Segundo Flávio Bolsonaro, a carta busca esclarecer qualquer “dúvida” sobre o apoio de seu pai à sua candidatura à presidência.

“Muitas pessoas dizem que não tinham ouvido da boca dele ou não tinham visto uma carta assinada por ele. Eu acho que isso aqui tira qualquer sombra de dúvida”, disse o senador após ler o texto.

Flávio Bolsonaro poderá enfrentar Lula, que já mencionou a intenção de buscar um quarto mandato.

jss/db/aa