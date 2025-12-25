Bolsonaro operado ‘com sucesso’ para corrigir hérnia inguinal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, foi operado “com sucesso” para corrigir uma hérnia inguinal nesta quinta-feira (25), informou sua esposa e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Preso desde o final de novembro, Bolsonaro, de 70 anos, deixou a prisão pela primeira vez na quarta-feira para dar entrada no hospital DF Star, em Brasília, onde foi operado nesta quinta-feira.

“Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia”, anunciou Michelle Bolsonaro em uma publicação no Instagram.

O procedimento durou quase quatro horas e o ex-presidente deverá permanecer hospitalizado por mais cinco a sete dias, informaram seus médicos no dia anterior.

Bolsonaro sofre com as sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018, que exigiu diversas cirurgias complexas.

Em setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou Bolsonaro culpado de conspiração para permanecer no poder após perder a eleição de 2022 para o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

O plano fracassou devido à falta de apoio de militares de alta patente.

Após a prisão de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), seu filho mais velho, anunciou sua pré-candidatura à eleição presidencial de outubro de 2026, alegando que seu pai o havia escolhido como sucessor.

O herdeiro político de Jair Bolsonaro poderá enfrentar Lula nas urnas, que já declarou sua intenção de buscar um quarto mandato.

– De próprio punho –

Nesta quinta-feira, Flávio Bolsonaro compareceu ao hospital antes da cirurgia e leu aos jornalistas uma carta escrita de próprio punho e assinada pelo ex-presidente.

“Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República”, diz o texto.

Esta é a primeira mensagem pública de Jair Bolsonaro em vários meses. Ele está proibido de se pronunciar nas redes sociais ou na imprensa sem autorização judicial prévia.

Segundo Flávio Bolsonaro, a carta busca esclarecer qualquer “dúvida” sobre o apoio de seu pai à sua candidatura à presidência.

“Muitas pessoas dizem que não tinham ouvido da boca dele ou não tinham visto uma carta assinada por ele. Eu acho que isso aqui tira qualquer sombra de dúvida”, disse o senador após ler o texto.

A cirurgia desta quinta-feira foi a oitava pela qual seu pai passou desde o ataque de 2018, afirmou Flávio Bolsonaro.

Agora, os médicos avaliarão se Jair Bolsonaro pode se submeter a um procedimento adicional: um bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma, para tratar soluços recorrentes.

Bolsonaro ficou em prisão domiciliar preventiva entre agosto e novembro. Ele foi levado à prisão na sede da Polícia Federal alguns dias antes do previsto por tentar danificar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Após receber alta do hospital, terá que retornar ao pequeno quarto com frigobar, ar-condicionado e televisão onde cumpre pena, em uma sede da Polícia Federal em Brasília.

Pelo menos dois policiais guardarão a porta do quarto do ex-presidente no hospital, de acordo com uma ordem judicial. Durante sua internação no centro médico, ele estará acompanhado por Michelle Bolsonaro, e seus filhos estão autorizados a visitá-lo.

