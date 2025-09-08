The Swiss voice in the world since 1935

Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar para procedimento médico

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta segunda-feira (8), para deixar a prisão domiciliar em Brasília para se submeter a um procedimento médico no domingo, enquanto a sentença de seu julgamento sobre seu envolvimento na trama golpista está prevista para esta semana.

Na reta final deste processo judicial histórico, que pode condená-lo a 40 anos de prisão, Bolsonaro pediu “autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF” em Brasília, segundo o documento do requerimento, obtido pela AFP.

Segundo o pedido, trata-se de um procedimento ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia.

Cumprindo prisão domiciliar preventiva em Brasília desde agosto, Bolsonaro, de 70 anos, se submeterá à remoção de duas lesões cutâneas, uma delas descrita como uma “neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele”, de acordo com o boletim médico publicado pelo portal Metrópoles.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) dará seu veredicto esta semana sobre se o ex-presidente (2019-2022) arquitetou um plano junto com vários colaboradores para tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), a suposta trama golpista incluía a decretação de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Bolsonaro alega inocência e seus advogados pediram, na quarta-feira, sua absolvição por falta de provas.

Atualmente, o ex-presidente sofre com crises de soluço e vômitos relacionados com problemas em seu aparelho digestivo provocados pela facada sofrida em 2018, durante um evento de campanha.

Esta seria a segunda saída por motivos médicos de Bolsonaro, depois de ter se submetido, em agosto, a exames que revelaram que ele havia sofrido recentemente com duas pneumonias.

Em abril, o ex-presidente foi submetido a uma longa cirurgia para solucionar uma obstrução intestinal, em uma das várias intervenções que sofreu desde o atentado de 2018.

ll/app/mr/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR