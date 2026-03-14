Bolsonaro segue estável, mas sua função renal piorou

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O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece “estável” na terapia intensiva por causa de uma pneumonia bacteriana, embora tenha apresentado uma piora da função renal, informou o hospital onde está internado neste sábado (14).

Bolsonaro, de 70 anos, foi internado na manhã de sexta-feira com febre alta, sudorese e calafrios, após ser transferido da prisão em Brasília, onde cumpre pena por crimes relacionados a uma trama golpista.

O ex-mandatário “encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios”, informou o boletim do hospital.

“Neste momento” não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), acrescentou.

Segundo o boletim, a infecção pulmonar foi consequência de um “episódio de broncoaspiração”, um problema recorrente relacionado às sequelas de uma facada que recebeu no abdômen durante um ato de campanha em 2018.

Desde então, foi submetido a várias cirurgias e sofre crises de soluço, às vezes acompanhadas de vômitos, que seus médicos apontaram como a causa direta da infecção atual.

Ele está sendo tratado com antibióticos e fisioterapia respiratória.

Condenado em setembro passado a 27 anos de prisão por ter tentado manter-se no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumpre sua pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Sua defesa solicitou reiteradamente que ele cumpra a pena em prisão domiciliar por razões humanitárias, pedidos que o Supremo Tribunal Federal rejeitou.

“Estão brincando com a vida do meu pai”, protestou seu filho Flávio Bolsonaro, senador e candidato da direita às eleições presidenciais de outubro, nas quais enfrentará o presidente Lula.

O Brasil realiza eleições gerais em outubro e Bolsonaro, apesar de estar preso, continua sendo uma figura central no cenário político.

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