Bombardeio contra centro da Defesa Civil deixa 12 mortos no Líbano

Doze pessoas, incluindo oito socorristas, morreram nesta quinta-feira (14) em um bombardeio de Israel contra um centro da Defesa Civil libanesa perto da cidade de Baalbek, no leste do país, segundo novos balanços divulgados pela organização e pelo Ministério da Saúde.

“O ataque do inimigo israelense contra o centro de Defesa Civil em Duris matou 12 pessoas”, informou o Ministério da Saúde libanês, acrescentando que “restos humanos” foram encontrados no local.

O ministério condenou “o segundo ataque israelense contra um centro de emergências em menos de duas horas”, depois que um bombardeio anterior matou socorristas ligados ao movimento islamita Hezbollah.

Segundo a Defesa Civil, oito socorristas morreram em Duris. O balanço anterior era de cinco.

A agência de notícias oficial libanesa NNA havia reportado “um ataque da aviação inimiga” contra o centro, onde havia “mais de 20 socorristas” no momento do bombardeio, segundo Bashir Khodr, governador da região de Baalbek, reduto do Hezbollah.

Na cidade de mesmo nome, a principal do leste do país, o Ministério da Saúde informou que outro bombardeio israelense realizado hoje, no bairro de Al-Shaab, deixou 8 mortos e 27 feridos.

