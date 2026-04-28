Bombardeios deixam 6 mortos na Rússia e na Ucrânia; Kiev registra explosões

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Quatro pessoas morreram na Rússia e duas na Ucrânia nesta terça-feira (28) devido a bombardeios, enquanto fortes explosões foram ouvidas em Kiev por um ataque incomum de drones russos em plena luz do dia.

“A defesa aérea está operando no bairro de Obolon”, na zona norte de Kiev, anunciou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko. Pouco antes, a Força Aérea havia anunciado a presença de drones voando em direção à capital.

A Rússia ataca a Ucrânia diariamente com bombardeios noturnos, mas, nos últimos meses, também realizou vários ataques em massa durante o dia.

Destroços de um drone caíram no bairro de Shevchenkivsk (oeste), provocando uma colisão entre vários veículos, um dos quais atropelou um pedestre, acrescentou pouco depois o prefeito, informando que o ferido foi hospitalizado.

Também caíram destroços sobre um prédio em construção nas proximidades e sobre um cemitério em um bairro vizinho, detalhou Klitschko.

Vários canais do Telegram divulgaram um vídeo que mostra um drone atingindo um edifício residencial em construção e explodindo em uma bola de fogo.

Na cidade de Kryvyi Rih, no centro do país, um ataque russo matou um homem de 40 anos e deixou cinco feridos. Em Chuguev, no leste do país, um homem de 70 anos morreu em um bombardeio a um bairro residencial, segundo as autoridades locais.

Desde o início de sua invasão em grande escala na Ucrânia, a Rússia bombardeia o país diariamente com mísseis e centenas de drones, em particular drones de combate Shahed, de fabricação iraniana.

Em resposta aos ataques russos, a Ucrânia envia todas as noites drones em direção à Rússia, mirando especialmente nas infraestruturas energéticas.

Um ataque com drones ucranianos nesta terça-feira matou “três civis” na região fronteiriça russa de Belgorod, afirmou no Telegram o governador Viatcheslav Gladkov, acrescentando que outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo as autoridades regionais, outra pessoa morreu na região de Briansk em um ataque ucraniano.

Também foi registrado um incêndio em uma importante refinaria de petróleo em Tuapse, no sul da Rússia, após a queda de destroços de um drone ucraniano que havia atacado a instalação, afirmaram autoridades locais.

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