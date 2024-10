Bombardeios israelenses deixam pelo menos 5 mortos no sul do Líbano

afp_tickers

1 minuto

Ao menos cinco pessoas morreram nesta quarta-feira (16) em bombardeios israelenses contra dois edifícios do município de Nabatieh, uma cidade importante do sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde.

A governadora regional Howaida Turk afirmou que o prefeito de Nabatieh, Ahmad Kahil, está entre os mortos. Ela também disse que 11 ataques aéreos foram registrados na cidade e em suas imediações.

O Ministério da Saúde anunciou que as equipes de emergência prosseguem com as buscas por sobreviventes entre os escombros.

Nabatieh é um reduto do Hezbollah, contra o qual Israel está em guerra aberta, e do movimento Amal, aliado do movimento islamista pró-Irã.

aya/sbh/avl/zm/fp