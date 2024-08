Bombardeios israelenses matam dezenas em Gaza; autoridades de saúde preparam campanha contra a poliomielite

4 minutos

Por Nidal al-Mughrabi e Mohammad Salem

CAIRO/GAZA (Reuters) – Ataques israelenses mataram pelo menos 48 pessoas na Faixa de Gaza neste sábado, disseram autoridades de saúde palestinas, enquanto confrontos aconteciam nas áreas central e sul do enclave antes do início planejado de uma campanha de vacinação contra a poliomielite.

As Nações Unidas devem começar a vacinar cerca de 640.000 crianças no território contra a poliomielite, contando com pausas diárias de oito horas nos combates entre as forças israelenses e os militantes do Hamas em áreas específicas do enclave.

Yousef Abu Al-Reesh, vice-ministro da Saúde de Gaza, disse que as equipes de vacinação tentariam chegar ao maior número possível de áreas para garantir ampla cobertura, mas ele disse que somente um cessar-fogo abrangente poderia garantir que um número suficiente de crianças fosse alcançado.

“Se a comunidade internacional realmente quer que esta campanha tenha sucesso, ela deve pedir um cessar-fogo, sabendo que este vírus não para e pode chegar a qualquer lugar”, disse ele a repórteres no Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país.

Neste sábado, médicos administraram vacinas em algumas crianças nas enfermarias do Hospital Nasser, em um movimento simbólico antes do início oficial da campanha.

A campanha ocorre após a confirmação, na semana passada, de que um bebê ficou parcialmente paralisado pelo vírus da poliomielite tipo 2, o primeiro caso desse tipo no território em 25 anos.

Autoridades da OMS dizem que pelo menos 90% das crianças precisam ser vacinadas duas vezes, com quatro semanas de intervalo entre as doses, para que a campanha tenha sucesso, mas ela enfrenta enormes desafios em Gaza, que foi amplamente destruída por quase 11 meses de guerra.

No sábado, enquanto mais de 2.000 profissionais médicos e comunitários se preparavam para o início da campanha, médicos em Nuseirat, um dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza, disseram que ataques israelenses separados mataram pelo menos 19 pessoas, incluindo nove membros da mesma família.

Mais de 30 outras pessoas foram mortas em uma série de ataques em outras áreas de Gaza, disseram médicos.

Moradores e fontes militantes disseram que combatentes do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros grupos lutaram contra forças israelenses no bairro de Zeitoun, ao norte de Gaza, onde tanques operam há dias, e em Rafah, perto da fronteira com o Egito.

O exército israelense disse em uma declaração que continuou a operar no centro e no sul da Faixa de Gaza. Também afirmou que as tropas mataram militantes e desmantelaram a infraestrutura militar na Cidade de Gaza, enquanto localizavam armas e matavam atiradores em Tel Al-Sultan, no oeste de Rafah.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, famílias retornaram para suas áreas depois que o exército encerrou uma ofensiva de 22 dias que, segundo ele, tinha como objetivo impedir que o Hamas se reagrupasse. Imagens mostraram grandes áreas arrasadas, e prédios e infraestrutura foram destruídos.

Médicos disseram que recuperaram pelo menos nove corpos na área onde o exército operava.

O episódio mais recente no conflito israelense-palestino de décadas foi desencadeado em 7 de outubro do ano passado, quando combatentes do Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com contagens israelenses.

O ataque subsequente de Israel ao enclave governado pelo Hamas matou mais de 40.600 palestinos, de acordo com o ministério da saúde local. Quase toda a população de Gaza de 2,3 milhões foi deslocada e o enclave tem uma crise de fome. Israel enfrenta alegações de genocídio no Tribunal Mundial que nega.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi no Cairo e Mohammed Salem em Gaza)