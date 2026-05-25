Bombardeios ucranianos na Rússia e na Ucrânia ocupada deixam seis mortos

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Seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta segunda-feira (25) em ataques ucranianos na Rússia e em uma área da região ucraniana de Donetsk (leste) controlada por Moscou, informaram as autoridades locais.

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, morreram na localidade de Gorlivka, próxima da linha de frente de Donetsk, uma região do leste da Ucrânia ocupada por Moscou, informou o governo local designado pela Rússia.

“Como consequência da agressão armada ucraniana no distrito de Kalininski, em Gorlovka, quatro civis morreram, entre eles duas crianças nascidas em 2012 e 2013”, declarou o prefeito Ivan Prikhodko, que utilizou a grafia russa do nome da localidade.

Durante a madrugada, duas pessoas morreram em bombardeios ucranianos nas regiões russas de Belgorod e Briansk, na fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades locais.

A Ucrânia ataca a Rússia com frequência como retaliação pelos bombardeios diários russos que sofre desde que Moscou iniciou, em fevereiro de 2022, a ofensiva em larga escala contra o território ucraniano.

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia na madrugada de domingo em intensos bombardeios russos, direcionados particularmente contra a capital Kiev, segundo as autoridades.

Kiev e Moscou relataram o uso por parte da Rússia do míssil balístico com capacidade nuclear Orechnik, durante os bombardeios.

A Rússia afirmou que respondeu a um ataque das forças de Kiev contra prédios do sistema de ensino em Lugansk, uma região ocupada por Moscou no leste da Ucrânia, que deixou 21 mortos e mais de 40 feridos.

As negociações sob mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito permanecem estagnadas desde o início da guerra no Oriente Médio.

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