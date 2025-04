Bombeiros controlam incêndio em centro de triagem de resíduos a nordeste de Paris

O grande incêndio que destruiu na segunda-feira um centro de triagem de resíduos ao nordeste de Paris foi controlado, sem provocar vítimas.

O incêndio, declarado por volta das 20h00 (15h00 de Brasília) de segunda-feira, afetou as instalações do Syctom, o centro de triagem de resíduos de 18 municípios da região de Paris.

As chamas foram controladas por volta da meia-noite. Os bombeiros explicaram, no entanto, que a extinção total do fogo deve demorar algumas horas.

As chamas não atingiram os prédios vizinhos.

Segundo os bombeiros, grande parte do edifício do centro de tratamento desabou, mas a polícia informou que trabalhadores do local foram retirados.

Apenas uma pessoa ficou levemente ferida.

“Não há nenhum problema de toxicidade no ar”, declarou o ministro do Interior, Bruno Retailleau, “mas obviamente somos muito, muito cuidadosos”.

