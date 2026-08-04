Bombeiros lutam para conter incêndio ao noroeste de Atenas

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Com a diminuição dos ventos, os bombeiros gregos esperam conseguir conter nesta terça-feira (4) um incêndio florestal nas imediações de Atenas, que provoca danos consideráveis há cinco dias.

“Estamos em ação pelo quinto dia consecutivo, enfrentando este incêndio muito difícil”, declarou Yannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, ao canal Ertnews.

O porta-voz explicou que nesta terça-feira “quase 30 aeronaves serão utilizadas” para combater os incêndios nas encostas das montanhas que dominam esta parte do Golfo de Corinto, 50 km ao noroeste de Atenas.

Mais de 500 bombeiros foram mobilizados em comunidades ao redor do Monte Citerão, a 60 quilômetros da capital, segundo o serviço de combate a incêndios.

“Queremos manter a situação sob controle”, acrescentou o porta-voz.

A área metropolitana de Atenas e a vizinha ilha de Eubeia permaneciam sob alerta de risco de incêndio quase máximo, segundo o Ministério da Proteção Civil.

“Este é o período em que normalmente vemos os maiores incêndios. Portanto, devemos ser muito cuidadosos até 20-25 de agosto”, declarou à ERT o diretor de pesquisa do Observatório Nacional, Kostas Lagouvardos, acrescentando que as temperaturas devem subir durante a semana.

Os incêndios florestais mataram cinco bombeiros desde a semana passada. Dois morreram no domingo em uma colisão de helicópteros Bell na periferia oeste de Atenas e outros três faleceram na semana passada em Creta e no Peloponeso.

– Condições favoráveis –

Outros incêndios em todo o país, incluindo um na ilha de Cefalônia, estão em grande medida controlados, informou o corpo de bombeiros grego.

“Eu diria que é, sem dúvida, uma das piores crises de incêndios que vi nos últimos, talvez, oito ou dez anos”, declarou à AFP Theodore Giannaros, meteorologista especializado em incêndios florestais no Observatório Nacional.

Os ventos no final de julho foram os mais fortes em 15 anos, afirmou o observatório. Mais de 13 mil hectares de floresta e terras agrícolas foram afetados pelo incêndio perto de Atenas, que começou na sexta-feira.

Amplas áreas afetadas pelo incêndio ainda apresentam focos ativos ou brasas que exigem vigilância constante, já que uma rajada de vento pode desencadear novos focos, destacou Artopios.

A diminuição das rajadas de vento permitiu que os aviões de combate a incêndios entrassem em operação e ajudassem a recuperar o controle da situação.

Segundo a Ertnews, o cenário “melhorou” nas últimas horas e, desde a madrugada, foram retomados os lançamentos de água com meios aéreos, incluindo helicópteros, para aproveitar “condições meteorológicas mais favoráveis”.

“A ausência de vento, a maior umidade procedente do mar e a queda das temperaturas durante a noite tiveram papel determinante na melhora da situação”, segundo a Ertnews.

O fogo também devastou vilarejos no Golfo de Corinto, incluindo Porto Germeno, onde dezenas de residências foram destruídas ou danificadas.

A polícia efetuou duas detenções pelo incêndio em Porto Germeno, que as autoridades acreditam ter começado com um cabo elétrico defeituoso.

Embora as condições climáticas desde a noite de segunda-feira tenham limitado o avanço do fogo e permitido às forças terrestres controlar uma grande quantidade de focos dispersos antes do início das operações aéreas na terça-feira, o risco de novos incêndios continuava “muito elevado” na terça-feira, advertiu a Proteção Civil.

bur-hba/mas/pb/fp-jc