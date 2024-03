Braço privado do BID deve receber aumento de capital de US$3,5 bi, diz autoridade brasileira

1 minuto

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) – O governo do Brasil prevê que o BID Invest, o braço privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), passará por um aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares, disse nesta terça-feira uma autoridade do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Segundo Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento da pasta, o Brasil deverá contribuir com sete parcelas anuais de 62 milhões de dólares para esse aumento de capital, a partir de 2025, com um investimento total de 434 milhões de dólares.

O BID e o BID Invest realizarão suas reuniões anuais de Conselhos de Diretores de 6 a 10 de março na República Dominicana, nas quais o Brasil será representado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.

O Brasil também espera um anúncio da Suécia sobre um aporte de 250 milhões de dólares em garantias para o programa “Amazônia Sempre” do BID, abrindo caminho para um aumento de financiamento para o desenvolvimento sustentável da região em cerca de 460 milhões de dólares, acrescentou Amaral.