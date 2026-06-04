Brasil considera comprar mais 20 caças da Suécia

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O Brasil quer adquirir 20 aviões de combate Gripen adicionais fabricados pelo grupo de defesa sueco Saab, além dos 36 já adquiridos, anunciou nesta quinta-feira (4) o ministro da Defesa sueco.

“Em sua declaração de intenções, o Brasil se declara disposto a ir além dos 36 aparelhos já entregues e a considerar a aquisição de 20 Gripens adicionais”, disse Pål Jonson durante entrevista coletiva conjunta com seu homólogo brasileiro, José Múcio.

“Serão, claro, fabricados no Brasil”, acrescentou, sem fornecer um cronograma ou valor.

Em 2014, o Brasil fechou um acordo para a compra de 36 Gripen E/F produzidos pelo fabricante aeronáutico Saab, por um contrato no valor de 4,5 bilhões de dólares (cerca de 11,9 bilhões de reais, na cotação da época).

No final de março, o Brasil apresentou o primeiro Gripen fabricado em seu território, já que o acordo de 2014 inclui 15 aeronaves produzidas nas instalações da fabricante aeronáutica brasileira Embraer em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo.

“Essas aeronaves adicionais demonstram o sucesso da nossa parceria”, declarou o ministro brasileiro.

“É uma conquista termos superado as dificuldades, e estamos comprometidos em fortalecer ainda mais essa parceria”, acrescentou Múcio.

Brasília escolheu a aeronave sueca em detrimento do Rafale, da francesa Dassault Aviation, e do F/A-18 Super Hornet, da fabricante americana Boeing.

Os termos da licitação de 2014 foram alvo de uma ampla investigação no Brasil devido a suspeitas de corrupção em detrimento do Rafale.

Processado neste caso após seus primeiros mandatos (2003-2010), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi absolvido em 2021 por falta de provas.

Brasil e Suécia também concordaram, nesta quinta-feira, em estabelecer um centro no país sul-americano dedicado ao desenvolvimento de novos sistemas e equipamentos para a operação, manutenção e modernização das aeronaves Gripen.

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