Brasil e EUA farão anúncio sobre aproximação em transformação ecológica, diz Haddad

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Brasil e os Estados Unidos farão um anúncio nos próximos dias sobre uma aproximação dos dois países no tema da transformação ecológica e transição energética, disse nesta quarta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à imprensa após participar de evento às margens do G20, no Rio de Janeiro, Haddad disse que o tema foi tratado em reunião bilateral com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, na manhã desta quarta.

“Nós temos insistido com os Estados Unidos de que uma cooperação técnica entre os países, que lideram a produção de energia limpa no mundo e podem fazer um intercâmbio para acelerar a transição energética, seria muito benéfico para a região”, disse.

Ele afirmou que uma eventual alternância de poder nos EUA, em meio ao processo eleitoral no país norte-americano, não deve colocar em risco parcerias estratégicas entre os dois países.

O ministro ainda afirmou estar otimista com a possibilidade de os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 emitirem uma declaração conjunta sobre taxação internacional.