Brasil e França aumentam cooperação em segurança transfronteiriça

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Brasil e França aumentaram sua cooperação em segurança transfronteiriça nesta quarta-feira (1º), especialmente na luta contra o narcotráfico e os crimes ambientais.

Nos últimos anos, as organizações criminosas mais poderosas do Brasil se expandiram para a Guiana Francesa, território francês que compartilha 730 km de fronteira com o país vizinho.

Os dois países assinaram um mapa do caminho durante uma visita a Brasília do chanceler francês, Jean-Noël Barrot.

“Este mapa do caminho permitirá, ao mesmo tempo, facilitar os intercâmbios humanos e econômicos (…), mas também reforçar nossa ação comum contra todas as formas de criminalidade, em particular o narcotráfico e o crime ambiental”, disse Barrot.

A medida, que contempla a suspensão de vistos de cidadãos brasileiros para entrar na Guiana Francesa, ajudará no combate ao crime, “proporcionando maior registro e coleta de informações”, assinalou o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

A suspensão dos vistos vai entrar em vigor em 31 de julho.

Barrot disse que na quinta-feira irá à fronteira compartilhada para “constatar os avanços na luta contra o tráfico transfronteiriço, seja narcotráfico, garimpo ilegal de ouro, ou ataques ao meio ambiente”.

Ao final da cerimônia desta quarta-feira, os dois diplomatas trocaram camisas de suas respectivas seleções de futebol, ambas classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo-2026.

“Que vença o melhor”, disse Barrot, mostrando sua camisa amarela da seleção brasileira, com seu nome e o número 7 impressos.

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