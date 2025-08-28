The Swiss voice in the world since 1935

Brasil e México assinam acordos de biocombustíveis e competitividade

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Autoridades de Brasil e México assinaram nesta quarta-feira (27) dois acordos sobre biocombustíveis e competitividade, em meio à pressão que as duas maiores economias da América Latina enfrentam devido à política comercial dos Estados Unidos.

Os acordos foram fechados no contexto da visita ao México do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Os dois países “vão analisar as melhores formas de cooperar em matéria de produção, uso, regulação e certificação de biocombustíveis”, informou o governo mexicano, em comunicado assinado pela chancelaria e as secretarias de Economia e Energia.

Os órgãos destacaram que buscam aproveitar “a experiência brasileira reconhecida (…) no desenvolvimento sustentável de biocombustíveis”.

A Secretaria de Economia, responsável pela política comercial do México, também assinou um memorando de entendimento com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) que visa a “fortalecer as capacidades institucionais, bem como a aumentar a competitividade e o posicionamento internacional das empresas mexicanas e brasileiras”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca aprofundar a relação comercial com o México, para enfrentar “o momento de incerteza” pelo qual o Brasil passa após a imposição, neste mês, de tarifas elevadas pelos Estados Unidos. O objetivo de Brasília é ampliar o atual acordo comercial com o México e expandir o fluxo de mercadorias entre os dois países, com foco em setores como o farmacêutico, agropecuário e aeroespacial. 

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, destacou que existem muitas possibilidades de complementaridade econômica com o Brasil. Entre as áreas de oportunidade, destacou, além da indústria farmacêutica, a fabricação de automóveis.

yug/ag/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR