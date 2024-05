Brasil e Paraguai fecham acordo para tarifa de Itaipu, diz ministério

SÃO PAULO (Reuters) – Os governos de Brasil e Paraguai fecharam um acordo nesta terça-feira que fixa a tarifa da usina hidrelétrica de Itaipu até 2026, sem que haja aumento para os consumidores brasileiros, e que prevê uma redução dos valores a partir de 2026, para o patamar de até 10 dólares por quilowatt.

A tarifa chamada “Cuse” foi fixada em 19,28 dólares/kW até 2026, segundo informações do Ministério de Minas e Energia à Reuters, abaixo dos 22,70 dólares/kW pleiteados pelo governo paraguaio. O valor cobrado dos consumidores brasileiros, no entanto, vai se manter em 16,71 dólares/kW, conforme tarifa provisória aprovada neste ano pela agência reguladora Aneel.

Segundo a pasta, uma operação contábil a ser realizada entre Itaipu e sua controladora, a estatal ENBPar, fará a compensação da diferença entre os valores tarifários.

Já a partir de 2026, a expectativa é de que a tarifa caia para entre 10 e 12 dólares, disse o ministério, considerando os pontos negociados entre os países para revisão do Anexo C –termo do Tratado de Itaipu que envolve as bases financeiras de comercialização da energia da usina.

A tarifa ficará livre de custos adicionais após 2026, sendo que o Brasil pagará ao Paraguai apenas o valor do custo operacional de Itaipu. Também foi acordado que o Paraguai poderá vender sua energia excedente ao Brasil de maneira direta e disputando mercado com geradores brasileiros.