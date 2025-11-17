Brasil e Paraguai negociam sobre Itaipu após suposta espionagem

O Paraguai anunciou nesta segunda-feira (17) a retomada das negociações com o Brasil sobre as tarifas da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, interrompidas em abril devido ao escândalo de espionagem do governo brasileiro em 2022.

Segundo a imprensa brasileira, a espionagem começou em junho daquele ano, ordenada pelo governo do então presidente, Jair Bolsonaro. Brasília buscava esclarecer a posição do Paraguai nas negociações entre os dois países sobre o preço da energia de Itaipu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que interrompeu a operação de espionagem em março de 2023, três meses após tomar posse.

O chanceler Mauro Vieira viajou hoje a Assunção com um relatório sobre o assunto, que apresentou ao colega paraguaio, Rubén Ramírez. Após a entrega do documento e as explicações pertinentes, os dois governos anunciaram o fim do conflito: “O Paraguai dá por encerrado o caso, e os dois países concordaram em retomar as negociações” sobre a central de Itaipu, disse Ramírez.

A hidrelétrica foi construída no rio Paraná, fronteira natural entre Brasil e Paraguai, e sua propriedade é compartilhada entre os dois países. Vieira afirmou que o governo brasileiro está tomando as medidas para permitir a identificação dos envolvidos.

