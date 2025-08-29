The Swiss voice in the world since 1935

Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Brasil estuda a imposição de tarifas recíprocas aos Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump aplicou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, indicaram fontes do governo à AFP, nesta quinta-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou uma análise interna para determinar se o país pode tomar medidas de represália contra a guerra comercial lançada por Trump, motivada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, informou um funcionário com conhecimento da decisão.

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) terá 30 dias para determinar se as tarifas americanas se enquadram na Lei da Reciprocidade, segundo uma fonte diplomática. Se esse for o caso, um grupo de especialistas vai elaborar “propostas de contramedidas”, que podem incluir tarifas recíprocas, acrescentou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse esperar que isso ajude a acelerar o diálogo e a negociação com os Estados Unidos. Alckmin encerrou uma viagem ao México, onde se reuniu nesta quinta-feira com a presidente Claudia Sheinbaum.

Segundo a fonte diplomática, o governo brasileiro vai informar formalmente amanhã aos Estados Unidos sua decisão de estudar possíveis represálias. “O espaço para consultas diplomáticas permanece aberto.”

Mais cedo, o presidente Lula havia expressado sua frustração, durante um evento do governo: “A gente não conseguiu falar com ninguém dos Estados Unidos.”

A relação entre os dois países se encontra em ponto-morto desde a entrada em vigor das tarifas, no último dia 6. No mesmo dia, o Brasil recorreu à OMC contra as taxas impostas pelo governo americano. Autoridades brasileiras reconhecem, no entanto, que o recurso perante a organização é, sobretudo, “um gesto político”, do qual “não sairá algo produtivo”, ressaltou a fonte diplomática.

Aprovada em abril por unanimidade no Congresso, a Lei da Reciprocidade permite ao governo implementar contramedidas para responder a ações, políticas ou práticas unilaterais de um país ou bloco econômico que tenham impacto negativo na competitividade do Brasil.

rsr/nn/am-lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR