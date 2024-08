Brasil não reconhecerá vitória de Maduro sem atas e fala em nova eleição na Venezuela

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O governo brasileiro não pretende reconhecer a declarada vitória de Nicolás Maduro como presidente eleito da Venezuela sem a entrega das atas de votação, ao mesmo tempo que trabalha com a Colômbia em possíveis soluções para a crise no país, inclusive a proposta de uma nova eleição ou um governo de coalizão.

Em falas separadas nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu assessor especial de política externa, embaixador Celso Amorim, citaram a discussão de possíveis alternativas.

“Se ele (Maduro) tiver bom senso, ele poderia fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entrem olheiros do mundo inteiro para ver as eleições”, disse Lula em entrevista à rádio T, do Paraná.

A proposta, que já vinha sendo aventada pela Colômbia, foi parte da conversa entre Lula e o presidente colombiano, Gustavo Petro, na tarde de quarta-feira.

“Tem várias saídas. Fazer um governo de coalizão. Convoca a oposição. Muita gente que está no meu governo não votou em mim, e eu trouxe todo mundo para participar do governo”, acrescentou Lula.

Em seguida, em sua conta no Twitter, Petro citou a necessidade de um acordo político interno na Venezuela, a criação de um governo de coalizão transitório e a realização de novas eleições, na mesma linha de Lula.

“Um acordo político interno da Venezuela é o melhor caminho para a paz. Depende apenas dos venezuelanos”, escreveu.

A ideia também chegou ao presidente norte-americano, Joe Biden, que questionado se apoiaria novas eleições no país, respondeu que sim.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA disse mais tarde que Biden estava “falando sobre o absurdo de Maduro e seus representantes não terem sido honestos sobre as eleições de 28 de julho”, sem voltar atrás totalmente no comentário de Biden sobre novas eleições.

O porta-voz acrescentou que está “absolutamente claro” que o candidato da oposição, Edmundo González, venceu a eleição.