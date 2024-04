Brasil prorroga isenção de vistos para cidadãos de EUA, Austrália e Canadá

Por Tatiana Ramil

SÃO PAULO (Reuters) – O governo brasileiro prorrogou até 10 de abril de 2025 a isenção de visto para cidadãos de Estados Unidos, Austrália e Canadá que desejam visitar o país, segundo decreto publicado na noite de terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União.

De acordo com nota do Ministério do Turismo, o adiamento do início da cobrança do visto tem como objetivo garantir a implementação completa do visto eletrônico, chamado e-Visa.

Em junho de 2019, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil decidiu suspender a exigência de vistos dos três países e do Japão alegando que facilitaria a entrada de mais turistas, em uma decisão inédita por desconsiderar o princípio da reciprocidade, usado em geral pela diplomacia. Normalmente, os países só retiram vistos em um acordo bilateral, em que os dois lados concordam em adotar a mesma medida.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva havia decidido retomar a exigência dos vistos, mas o prazo da medida vem sendo adiado.

Em agosto do ano passado, Brasil e Japão oficializaram um acordo para isenção de visto entre os dois países.